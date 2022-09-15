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Son dakika haber! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika haber! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de polis ekiplerince üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekiplerince üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Mithat Paşa Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.B'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 27,76 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli E.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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