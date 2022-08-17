Son dakika haber! Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
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Son dakika haberine göre Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Devriye görevini yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.Y.'yi Karaağaç Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 3,43 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli K.Y. gözaltına alındı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel