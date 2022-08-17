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Son dakika haber! Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haber! Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Son dakika haberine göre Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Devriye görevini yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.Y.'yi Karaağaç Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 3,43 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli K.Y. gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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