Son dakika haber! Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Devriye görevini yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.Y.'yi Karaağaç Mahallesi'nde durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 3,43 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli K.Y. gözaltına alındı. Güncel AA / Gökhan Zobar Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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