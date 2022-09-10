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Son dakika haber! Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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Son dakika haber! Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında adresi tespit edilen şüphelinin evinde ve aracında arama yaptı.

Aramada 84,67 gram esrar, uyuşturucu hazırlanması ve satışında kullanılan çeşitli malzemeler ile tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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