Son dakika haber... Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye Camii gözden kayboldu

Son dakika haberi... Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye Camii gözden kayboldu Edirne'de etkili olan sağanağın yerini sise bırakmasıyla birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye Camii gözden kayboldu

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanağın yerini sise bırakmasıyla birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler siste kayboldu.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yollarda önlem alarak, güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami de gözden kayboldu.

"Selimiye sisin gölgesinde kaldı"

İşe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlardan Mehmet Yaman, "Hiç beklemiyorduk. Yağmur yağdı. Yağmurdan sonra sisli havayı görünce şaşırdık ama çok güzel duruyor. Tarihi eserlerin arasında farklı bir hava oldu. Selimiye Camii'ni her sabah görüyorduk bu sabah sisin etkisiyle kaybolduğunu gördük" dedi.

Edirne'nin sis altında kaldığını söyleyen vatandaşlardan Nihan Arıcı, tarihi yapılar sis altında kaldı göremiyoruz. Öğlene doğru sis etkisini kaybedince şehrimiz yeniden ortaya çıkmaya başlar" diye konuştu.