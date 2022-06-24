Son dakika haber | Edirne'de otomobilde fenalaşan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Edirne'de otomobilde fenalaşan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Edirne'de otomobilde fenalaşan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri... Edirne'de otomobilde fenalaşan kişinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edirne'de otomobilde fenalaşan kişinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Şükrüpaşa Mahallesi Akasya 6 Apartmanı sakinleri, otoparkta 22 AAY 929 plakalı otomobilin çalışır vaziyette durduğunu fark etti.

Otomobilin içerisinde baygın halde bir kişinin olduğunu görenler aracın kapılarını açamayınca durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın sağ ön camını kırarak A.A'yı (45) bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından A.A, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

İtfaiye Edirne Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title