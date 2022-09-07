Son dakika haber: Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişindeki trafik ışıklarında, S.T.K'nin kullandığı 22 ABD 140 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 34 RBD 47 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada üniversite personeli olduğu öğrenilen sürücülerden S.T.K. ve yanındaki eşi N.E.K. ile diğer sürücü M.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre yoğunluk oluştu. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Trakya Üniversitesi Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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