Son dakika haber: Edirne'de "hırsızlık" iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber: Edirne'de "hırsızlık" iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Son dakika haber: Edirne'de 'hırsızlık' iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: EDİRNE (AA) Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - EDİRNE (AA) Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda durdurulan H.A. ve S.T.'nin "Hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan H.A. ve S.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Keşan, Güncel, Haberler

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