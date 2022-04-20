Son dakika haber: Edirne'de 'hırsızlık' iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - EDİRNE (AA) Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda durdurulan H.A. ve S.T.'nin "Hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan H.A. ve S.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.