Son dakika haber: Edirne'de "hırsızlık" iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Son dakika haberler: EDİRNE (AA) Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - EDİRNE (AA) Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre; Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda durdurulan H.A. ve S.T.'nin "Hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan H.A. ve S.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
AA / İlker Gürel - Güncel