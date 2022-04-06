Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Demirören Haber Ajansı - Ali Can Zeray - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika gündem haberi... EDİRNE'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı.

EDİRNE'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı. Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.


Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Son dakika haber! Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title