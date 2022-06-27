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Son dakika haber: Edirne'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Son dakika haber: Edirne'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 7 kişiden, 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 7 kişiden, 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerinin içerisinde olduğu 2 araç takibe alındı. Organizatör oldukları değerlendirilen Ş.Ü. ve S.A. yönetimindeki araçlar takip sonucu tarla yolunda durduruldu. Araçlarda, göçmen kaçaklığı yapan organizatörler Ş.Ü. ve S.A. ile FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dosya bulunan eski zabıt katibi Z.A., eski İçişleri Bakanlığı uzman yardımcısı S.K., eski müfettiş yardımcıları K.U. ve M.A. ile ev hanımı H.K. yakalanarak, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Ş.Ü. ve H.K. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A., S.K., Z.A., K.U. ve M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Hisarcık Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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