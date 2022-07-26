Son dakika haber | Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber | Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Son dakika haber | Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de evinde teneke kutularında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de evinde teneke kutularında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.Ö'nün Dilaverbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, uyuşturucu yapımında kullanılmak üzere teneke kutuda yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli N.Ö gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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