Son dakika haber | Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de evinde teneke kutularında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de evinde teneke kutularında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.Ö'nün Dilaverbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, uyuşturucu yapımında kullanılmak üzere teneke kutuda yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli N.Ö gözaltına alındı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel