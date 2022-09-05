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Son dakika haber | Edirne'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

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Son dakika haber | Edirne'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tarlakapı Caddesi'nde, Murat Vardar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evden çıkan Vardar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ogün Kurkan - Güncel

İtfaiye Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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