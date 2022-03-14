Son dakika: Askeri araçla tırın çarpışması sonucu 2 askeri personel yaralandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de askeri araçla tırın çarpışması sonucu iki askeri personel yaralandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri araçla tırın çarpışması sonucu iki askeri personel yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne-Kapıkule kara yolunun 8. kilometresinde, Alen R. idaresindeki SK 3672 BB plakalı tır ile "cemse" tabir edilen Nuri K. kontrolündeki askeri araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle askeri araç yoldan çıktı.
Kazada yaralanan askeri personeller Nuri K. ile Bestami G, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.