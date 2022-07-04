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Son dakika haber! Düzce'ye şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Son dakika haber! Düzce'ye şehit ateşi düştü

Son dakika haberleri: KİLİT Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29) şehit oldu.

PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29) şehit oldu. Bal'ın, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehidin, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yaşayan babası Ahmet Bal'a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal'ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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