Son dakika haber | Düzce'de yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen silahlı kavga bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde ilçede bulunan bir eğlence merkezinin sahibi H.K. ile S.Ç. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından ayrılan taraflar bugün Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı.

S.Ç, yanındaki tabancayla H.K. ve oğluna saldırarak ateş edince kısa süreli bir arbede yaşandı.

Yaralanan kimsenin olmadığı saldırı anı bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.Ç'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.