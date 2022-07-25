Son dakika haber... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi. Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 20 kök ekili Hint keneviri bitkisi, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve 23 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. AA / Cem Ali Kuş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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