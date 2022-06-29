Son dakika haber | Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber: Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı Yolu Akçakoca istikametinde seyreden, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, Tabakhane Köprüsü mevkisinde aynı yönde giden T.V. idaresindeki 81 FJ 780 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü T.V. polis karakoluna götürüldü.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Batı Karadeniz Zonguldak Akçakoca Düzce Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title