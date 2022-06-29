Son dakika haber | Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haber: Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı Yolu Akçakoca istikametinde seyreden, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, Tabakhane Köprüsü mevkisinde aynı yönde giden T.V. idaresindeki 81 FJ 780 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü T.V. polis karakoluna götürüldü. AA / Cem Ali Kuş - Güncel Batı Karadeniz Zonguldak Akçakoca Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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