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Son dakika haber | Düzce'de selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Son dakika haber | Düzce'de selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor

Son dakika habere göre Düzce'de selden etkilenen Beyköy beldesinde çöken yollar onarılırken, dere yatakları temizleniyor.

Düzce'de selden etkilenen Beyköy beldesinde çöken yollar onarılırken, dere yatakları temizleniyor.

İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesine ait iş makineleri, Beyköy beldesinde çöken yolları düzelterek köy yollarının ulaşıma açılması için mesai yapıyor.

Bölgede DSİ'ye ait iş makineleri de dere yatağında sel sularıyla gelen ağaç, taş ve kaya parçaları ile çöpleri temizliyor.

Ayrıca ekipler, Beyköy-Uğur köyü bağlantı yolu Çınardüzü mevkisinde çöken yolun onarılması için yoğun mücadele yürütüyor.

Aynı güzergahta çökme sonucu ulaşıma kapanan köprü çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açılırken, enerji hatları devrilen Çınardüzü köyüne yeni hat çekiliyor.

Ekiplerin sel bölgesinde yaptığı çalışmalar havadan görüntülendi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

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