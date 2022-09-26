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Son dakika haber! Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

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Son dakika haber! Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakaladı.

Zanlının aracında ve üst aramasında 194 adet 100 liralık sahte banknot ve sahtecilikten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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