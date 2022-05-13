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Son dakika haber: Düzce'de iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

AA - Soner Şen - Güncel
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Son dakika haber: Düzce'de iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Son dakika haberleri: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

D-655 Düzce- Zonguldak Bağlantı Yolunun Tepeköy köyü mevkisinde Özgür İ. (45) idaresindeki 34 EPK 713 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sercan Y'nin (35) kullandığı 67 UG 335 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Soner Şen - Güncel

Zonguldak, Akçakoca, Otomobil, Düzce, Güncel, Haberler

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