Son dakika haber... Düzce'de bir kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Osmaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde apartmanda yaşayan Tolga A'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Tolga A'yı başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.
Tolga A'nın cesedi, incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel