Son dakika haber! Duygu'nun katilinin indirimsiz müebbet hapsine onama

ANTALYA'da, kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'i (30) öldüren Veli Ünder'in (38) indirimsiz ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Muratpaşa ilçesinde, 6 Eylül 2020'de, 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindikten sonra bir daha haber alınamadı. Ünder, 7 Eylül'de polisi arayıp, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada kadına sıktı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" diyerek telefonu kapattı. İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlarla ormanda geniş çaplı arama yaptı. Ekipler, 19 Eylül'de bir kadının kısmen taşla kapatılmış ve toprağa gömülmüş cesedini buldu. Kadının sırt ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu, geçen sürede çürüdüğü ve başının da vücudundan ayrıldığı görüldü. Kan örneği alınarak yapılan DNA incelemesinde, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi. Çelikten'in annesi ve kardeşi, üzerinde bulunan kıyafet, küpe ve kolyeden teşhis gerçekleştirdi. Polis, kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onanan karar, sanık avukatları tarafından Yargıtay'a taşındı. Yerel bölge adliye mahkemesinin kararlarının yerinde olduğunu belirten Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, hükmün onanmasına oy birliği ile karar verdi. 1'inci Ceza Dairesi, sanık avukatının temyiz istemlerini esastan reddederek, hükmü onadı.