Son dakika haberleri | Dünya şampiyonu olduğu itfaiyeci kıyafetleriyle koştu

İstanbul İtfaiyesi'nde 2008 yılından beri görev yapan Yasin Bilmez (41) aslında beden eğitimi öğretmeni. Ancak 14 yıldır itfaiye eri olarak görev yapıyor. 7 yaşından beri koştuğunu belirten Bilmez, İstanbul İtfaiyesi'nde görev yaptığından beri itfaiye kıyafetlerini giyerek koşmaya devam ediyor. Bilmez, 2017 yılında ABD Los Angeles'ta düzenlenen, 68 ülke ve 10 binden fazla sporcunun katıldığı 2017 Polis ve İtfaiye Oyunları'nda 35 yaş üstü kategorisinde takım halinde tüm rakiplerini geride bırakıp dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Takım şampiyonluğunun ardından bireysel olarak Türkiye'yi ultimate firefighter (en sıkı itfaiyeci) yarışlarında temsil eden Bilmez, 35 yaş üstü kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 2016 yılında da İspanya'da yapılan Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'nda da altın madalya alarak 'en sıkı itfaiyeci' seçildi. Bilmez, geçen hafta ise Üsküdar'da farkındalık yaratmak için itfaiye kıyafetlerini giyerek Türkiye'de ilk kez koştu. Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını ifade eden Bilmez, emekli olana kadar koşacağını belirtiyor.

"EMEKLİ OLANA KADAR KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Demirören Haber Ajansı / Güncel