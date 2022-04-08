Son dakika gündem: Down sendromlulardan polise moral dansı

İZMİR (AA) - Down Sendromlular Derneği, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü personeline tiyatro ve dans gösterisi sundu.

Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve polisler katıldı.

Etkinlikte, Down Sendromlular Derneği üyeleri çeşitli dansları sergiledi, tiyatro oyunu oynadı.

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Down Sendromlular Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ve dernek üyelerine emniyet teşkilatı için yapılan programdan dolayı teşekkür etti.

Şahne, etkinliğe katılan dernek üyelerine teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.