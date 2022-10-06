Son dakika haber | Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası: 1 ölü

Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası: 1 ölü

ANKARA'da dolmuş şoförü Şükrü B., durakta çalışan ve aralarında husumet bulunan kahyanın bıçaklı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsmi henüz öğrenilemeyen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde Sıhhiye dolmuş durağında meydana geldi. Durağa bağlı olarak minibüs şoförlüğü yapan Şükrü B., daha önceden husumetli olduğu aynı durakta çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kahya ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Şükrü B., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kahya olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Şükrü B., ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hacettepe Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kahya ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Şükrü B.'nin cansız bedeni otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumana kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.