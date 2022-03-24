Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı - Haberler

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Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır Valiliği, Kayapınar ilçesi 3.Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 5'i ağır 10 yaralı olduğunu bildirdi.

Diyarbakır Valiliği, Kayapınar ilçesi 3.Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 5'i ağır 10 yaralı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kayapınar ilçemiz 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir atölyesinde saat: 09.20 sıralarında sanayi tüpü patlaması meydana gelmiş, 5'i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralandığını belirtti.

Açıklamada, yaralı vatandaşlara ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmekte olduğu kaydedildi.

Olayla ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

(Murat Başal - Sedat Irmak/İHA)

Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı

Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Valiliği, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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