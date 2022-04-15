Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2) - Haberler

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Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Son dakika haberi... 75 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIDiyarbakır'da 21 Mart'taki 'nevruz' etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü lehine, 'Örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama' şeklinde çeşitli yasa dışı eylemlerde bulundukları, 101 kamera ve 639 saat görüntü izlenerek...

DİYARBAKIR (DHA) - 75 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da 21 Mart'taki 'nevruz' etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü lehine, 'Örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama' şeklinde çeşitli yasa dışı eylemlerde bulundukları, 101 kamera ve 639 saat görüntü izlenerek tespit edilen 105 şüpheliden 75'i düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 7 şarjör ve 289 fişek, 5 yasaklı yayın ve örgütsel içerikli doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Böylelikle, 21 Mart öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen 3 aşamalı operasyonlarda toplam 582 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınarak, adli işlem yapıldı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,

 


Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, 21 Mart, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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