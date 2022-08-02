Son dakika haber | DİYARBAKIR - Hatay'da şehit olan Piyade Er Sofioğlu için cenaze töreni düzenlendi Son dakika haberi... Dicle'deki bir okulun bahçesinde düzenlenen tören Şehidin özgeçmişinin okunması İmamın dua etmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlarda taşınması DİYARBAKIR - Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf... Dicle'deki bir okulun bahçesinde düzenlenen tören Şehidin özgeçmişinin okunması İmamın dua etmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlarda taşınması DİYARBAKIR - Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Güncel AA / Mehmet Sıddık Kaya Diyarbakır Piyade Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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