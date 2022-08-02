Son dakika haber | DİYARBAKIR - Hatay'da şehit olan Piyade Er Sofioğlu için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi... Dicle'deki bir okulun bahçesinde düzenlenen tören Şehidin özgeçmişinin okunması İmamın dua etmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlarda taşınması DİYARBAKIR - Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf...
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Dicle'deki bir okulun bahçesinde düzenlenen tören
Şehidin özgeçmişinin okunması
İmamın dua etmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehidin naaşının omuzlarda taşınması DİYARBAKIR - Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel