Son dakika haber | DİYARBAKIR - Hatay'da şehit olan Piyade Er Sofioğlu için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

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Son dakika haber | DİYARBAKIR - Hatay'da şehit olan Piyade Er Sofioğlu için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberi... Dicle'deki bir okulun bahçesinde düzenlenen tören Şehidin özgeçmişinin okunması İmamın dua etmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlarda taşınması DİYARBAKIR - Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf...

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Dicle'deki bir okulun bahçesinde düzenlenen tören

Şehidin özgeçmişinin okunması

İmamın dua etmesi

Cenaze namazının kılınması

Şehidin naaşının omuzlarda taşınması DİYARBAKIR - Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Diyarbakır Piyade Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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