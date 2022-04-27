Diyarbakır'da 'yasa dışı' bahis operasyonu: 16 gözaltı

DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahsin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 18 şüpheli tespit edildi. 24 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli 1 kişinin askerlik görevini yürüttüğü, 1 şüphelinin ise tutuklu olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 17 simkart, 1 hafıza kartı, 4 harddisk, 1 laptop ve 1 modem ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.