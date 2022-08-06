Son dakika haber: Diyarbakır'da üst geçidi kullanmayan yayalar, kazaya neden oldu: 5 yaralı - Haberler

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Son dakika haber: Diyarbakır'da üst geçidi kullanmayan yayalar, kazaya neden oldu: 5 yaralı

Son dakika haber: Diyarbakır'da üst geçidi kullanmayan yayalar, kazaya neden oldu: 5 yaralı

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, sürücüsünün üst geçidi kullanmayan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı kamyon, refüjdeki korkuluklara çarptı.

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DİYARBAKIR'da, sürücüsünün üst geçidi kullanmayan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı kamyon, refüjdeki korkuluklara çarptı. Kazada 5 kişi yaraladı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen, 34 CEA 594 plakalı kamyonun sürücüsü, yolun karşısına geçerken, üst geçidi kullanmayan yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyon, refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu. Kazada kamyonun çarptığı 5 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza yerindeki ilk incelemenin ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. Kamyon da bölgeye sevk edilen vinçle kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

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