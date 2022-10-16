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Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA TAŞ-SOPA VE SİLAHLI KAVGA KAMERADA; 1'İ ASKER 3 YARALI

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Son dakika haberler: DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi köylüleri, köy ağasının sattığı toprakların yeni sahiplerinin köylerine girişine ellerindeki taş ve sopalarla izin vermeyince; üzerlerine silahla ateş açıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi köylüleri, köy ağasının sattığı toprakların yeni sahiplerinin köylerine girişine ellerindeki taş ve sopalarla izin vermeyince; üzerlerine silahla ateş açıldı. 2 kişi silahla yaralanırken, ihbar üzerine gelen jandarmadan 1 asker de çıkan arbedede başından taşla yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 'ağa' diye tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere sattı. Bunun üzerine köylüler de akşam saatlerinde köye girmek isteyen yeni arazi sahiplerinin girişine izin vermedi. Ellerinde taş ve sopalarla karşı tarafın köye girişine izin vermeyen köylülerin üzerine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede bir jandarma personeli de başına isabet eden taşla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, jandarma köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alındı; olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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