Son dakika haber... Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları öne sürülen 6 kuyumcu gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları öne sürülen 6 kuyumcu gözaltına alındı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları öne sürülen 6 kuyumcu gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paralarını alarak kaçtıkları gerekçesiyle 6 şüpheli Adana'da yakalandı.

Diyarbakır'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paralarını alarak kaçtıkları gerekçesiyle 6 şüpheli Adana'da yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcunun, 65 kişiyi 22 milyon 750 bin 200 lira kayba uğratarak kaçtığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 6 zanlının birbirleriyle akraba olduklarını ve Diyarbakır'ı dün terk ettiklerini saptadı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden C.Y, S.Y. ve E.Y. Osmaniye, M.Y, M.Y. ve E.A. da Adana'nın Pozantı ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Diyarbakır Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title