Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Bestami Bodruk - Güncel
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Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesinde, sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüsle otomobil Kervansaray mevkiinde çarpıştı. Kazada minibüs devrildi.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD personeli de sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

Kervansaray Diyarbakır Sur Güncel Haberler Son Dakika

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