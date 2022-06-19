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Son dakika haber | Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Son dakika haber | Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir restoranda 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı mermilerin restoranın karşısında yer alan özel hastanenin duvarına ve camlarına isabet ettiği görüldü.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler Son Dakika

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