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Son dakika haber: Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı

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Son dakika haber: Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

İlçede 5 Eylül'de yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında gözaltına alınan ve birinin üzerinde kentte görev yapan bazı polislerin bilgilerinin yer aldığı not bulunan 4 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Hakimlik, diğer iki şüphelinin de adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

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