Son dakika haber: Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. İlçede 5 Eylül'de yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında gözaltına alınan ve birinin üzerinde kentte görev yapan bazı polislerin bilgilerinin yer aldığı not bulunan 4 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Hakimlik, diğer iki şüphelinin de adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasına karar verdi. Güncel Kaynak: AA / Aziz Aslan Güncel Haberler Son Dakika

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