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Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı

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Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 26 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, 5 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Göçmen Güncel Haberler Son Dakika

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