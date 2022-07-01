Son dakika haber: Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşpınar Mahallesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel Diyarbakır Çınar Güncel Haberler Son Dakika

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