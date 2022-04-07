Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sivillerin öldürülmesine ilişkin görüntüler) Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici... - Haberler

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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sivillerin öldürülmesine ilişkin görüntüler) Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici...

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Sivillerin öldürülmesine ilişkin görüntüler) Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici...

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sivillerin öldürülmesine ilişkin görüntüler) Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici görüntüler"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sivillerin öldürülmesine ilişkin görüntüler) Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici görüntüler"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haberler

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