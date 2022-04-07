Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sivillerin öldürülmesine ilişkin görüntüler) Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici...
AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sivillerin öldürülmesine ilişkin görüntüler) Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici görüntüler"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sivillerin öldürülmesine ilişkin görüntüler) Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici görüntüler"
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel