Son dakika haber! Dicle'de etkisiz hale getirilen 3 teröristin turuncu ve gri kategoride arandığı belirlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 2'sinin turuncu kategoride aranan Hacer Suçin ve Aliye Kiye, diğerinin gri kategorideki Hatice Ay olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 2'sinin turuncu kategoride aranan Hacer Suçin ve Aliye Kiye, diğerinin gri kategorideki Hatice Ay olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığında olduğu tespit edilen öğrenilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Eylül'de düzenlediği Jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Teröristlerden 2'sinin Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan Dicle Botan kod adlı Hacer Suçin ile sözde orta saha Amed eyalet karargahında faaliyet gösteren Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, diğerinin ise terör örgütü PKK'nın sözde orta saha Amed eyaleti Brüsk alanında faaliyet gösteren ve 500 bin liraya kadar ödülle aranan gri kategorideki Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu bildirildi.