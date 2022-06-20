Son dakika haber! Devrilen traktörün sürücüsü öldü, annesi yaralı

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, traktörün devrilerek ters döndüğü kazada sürücü Tuğba Akdoğan (38) hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Kaza, Sakarca Mahallesi Yayla yolu Yaka mevkisinde meydana geldi. Tuğba Akdoğan'ın kontrolünü kaybettiği 32 PE 124 plakalı traktör, rampada devrildi. Traktör, kazada ters döndü. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy da kaza yerine geldi. Tuğba Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Annesi Necmiye Parlak da yaralandı. Tuğba Akdoğan'ın, evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Yaralı Necmiye Parlak'ın ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.