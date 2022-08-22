Son dakika haber... Derik'te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

MARDİN'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı faciada, 2'nci TIR'ın kalabalığın arasına daldığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Gübre taşıyan TIR, freni boşalınca 2 araca ve yayalara çarptıktan sonra devrildi. Bu kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever'i (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etmeye başladı.

Bu arada ikinci TIR'ın neden olduğu kazaya ilişkin de yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ilk kaza nedeniyle toplanan kalabalık, 2'nci TIR'ın geldiğini fark edince can havliyle sağa sola kaçışmaya başlıyor. Bu sırada bir kadın, çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla kendini 1 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıyor. Kucağında bebeği olan kadınlar oluşan toz bulutunun arasından kaçarken, bazı vatandaşlar da yaralıları kucaklayarak hastaneye yetiştirmeye çalışıyor.