Son dakika haber... DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK DEPOSUNDA YANGIN - 2

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlerin deponun yanında bulunan 112 Çağrı Merkezi'ne de ulaşmaması için İtfaiye ve TOMA'larla alevlere müdahale sürüyor.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda bugün saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü. Alevlerin deponun yanında bulunan 112 Çağır Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.