Haber : Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

 - Güncelleme:
Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Takibe alınan 8 kişi operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette esrar, eroin, metamfetamin maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

AA / Ali Bilge - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Denizli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title