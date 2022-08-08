Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı Son dakika haberler: Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Takibe alınan 8 kişi operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette esrar, eroin, metamfetamin maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Güncel AA / Ali Bilge Emniyet Müdürlüğü Narkotik Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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