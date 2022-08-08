Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Takibe alınan 8 kişi operasyonla yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette esrar, eroin, metamfetamin maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.