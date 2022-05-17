Son dakika haber! Denizli'deki kazada ölen bisikletli genç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Son dakika haber! Denizli'deki kazada ölen bisikletli genç son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bisiklet sürdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Batuhan Dereli, toprağa verildi, kaçan sürücü gözaltına alındı.
PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bisiklet sürdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Batuhan Dereli, toprağa verildi, kaçan sürücü gözaltına alındı.
Süleyman Demirel Caddesi'nde dün yaşanan kazada hayatını kaybeden Dereli'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Gümüşler Mezarlığı'na getirildi.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) 10. sınıf öğrencisi olan Dereli'nin tabutunu okul arkadaşları ve ailesi taşıdı.
Lisanslı yüzücü olduğu belirtilen gencin tabutunun üzerine farklı spor dallarında elde ettiği madalyalar yerleştirildi.
Kılınan namazın ardından gencin cenazesi, baba Özgür Dereli, anne Fatma Dereli ve ailesinin yanı sıra okul arkadaşlarının gözyaşları arasında defnedildi.
Öte yandan Batuhan Dereli'ye çarptıktan sonra kaçan sürücü M.B. (32), evinde gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde yaşanan kazada 34 AHS 903 plakalı otomobilin çarptığı bisikletteki Batuhan Dereli hayatını kaybetmiş, bisikletin parçalandığı kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçmıştı.