Son dakika haber: Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti. Fahrettin Avşar'ın (31) kullandığı 64 EB 018 plakalı traktörün arkasına takılı odun yüklü römork, Haytabey Mahallesi yakınlarında devrildi. Traktörde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Aslı Avşar (31), devrilen römorkun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Römork ve odunların altından çıkarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Pamukkale Denizli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.