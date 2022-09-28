Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü

Güncel Haberler

Son dakika haber: Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü

Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Fahrettin Avşar'ın (31) kullandığı 64 EB 018 plakalı traktörün arkasına takılı odun yüklü römork, Haytabey Mahallesi yakınlarında devrildi.

Traktörde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Aslı Avşar (31), devrilen römorkun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Römork ve odunların altından çıkarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title