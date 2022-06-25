Son dakika haber... Denizli'de trafik kazasında 7 kişi yaralandı, 1 çocuk öldü Son dakika habere göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, kaldırımda bebek arabasındaki çocuk öldü. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, kaldırımda bebek arabasındaki çocuk öldü. Hüseyin Kapucu (59) idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil, Cinkaya Bulvarı Sosyete Pazarı Kavşağı yakınlarında E.B. (47) yönetimindeki 20 ABH 46 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kaldırıma savruldu. Araçlar, bu sırada kaldırımda bulunan Ömer Faruk Bakan (46), Kumral Özkaya (34) ve bebek arabasındaki Amine Azra Bakan'a (1) çarptı. Kaza nedeniyle yolcular Hilal Öğünç (36), Zülal Öğünç (13), Gül Gök (33), Onur Gök (33) ve Yağız Gök (7) araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılardan Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan 1 yaşındaki Amine Azra Bakan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtilen sürücü E.B'nin 1,57 promil alkollü olduğu belirtildi. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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