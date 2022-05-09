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Son dakika haber! Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haber! Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen ve PKK/KCK üyesi olduğu belirtilen şüpheli yakalandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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