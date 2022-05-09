Son dakika haber! Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.
PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen ve PKK/KCK üyesi olduğu belirtilen şüpheli yakalandı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel