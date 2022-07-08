Son dakika haber... Denizli'de şehitlikler ziyaret edildi

Denizli'de şehit aileleri ile il protokolü üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde, şehitliği ziyaret etti.

Sabah erken saatlerde Asri Mezarlık'taki şehitliğe gelen şehit aileleri, burada mezarların temizliğini yaptı, çiçeklere su verdi.

Aileler Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın yaptığı duadan sonra Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer ilgililer de mezarlara karanfil bıraktı.

Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu 2016 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in Korucuk Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Protokol üyeleri, Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.