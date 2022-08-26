Son dakika haber: Denizli'de otomobil ve tarım aleti çaldığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Denizli'nin Çivril ilçesinde komşularına ait otomobil ile tarım aletini çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Denizli'nin Çivril ilçesinde komşularına ait otomobil ile tarım aletini çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 Haziran'da Özdemirciler Mahallesi'nde ikamet eden N.Ş'nin otomobili ile O.G'nin tohum ekme makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin, aynı mahallede oturan daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.O. (32) olduğunu tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen M.O. tutuklandı. Bir depoda bulunan otomobil ile tohum ekme makinesi ise sahiplerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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