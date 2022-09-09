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Son dakika haber... DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI - 2

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Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, orman yangını çıktı.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın merkez ilçesi Esençay Mahallesi sınırında bulunan ormanda bugün saat 14.50'de alevler yükselmeye başladı. Bölgeye 1'i Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 3'ü de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ile, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen genç ormandaki yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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