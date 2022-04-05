Son dakika haber... Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haberler... Denizli'nin Kale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İnceğiz Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ertuğrul Yürek'in (58) kullandığı traktör, Karşıyaka mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Yürek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yürek'in cenazesi otopsi için Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel